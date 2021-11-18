Почти на год перекроют движение по улице Рихарда Зорге в Казани

Из-за строительства метро почти на год в Казани перекроют движение по улице Рихарда Зорге в Советском районе Казани. Об этом сообщается на сайте исполкома.

Ограничение будет действовать возле дома №88 по улице Рихарда Зорге до 8 ноября 2022 года.

Из бюджета РТ выделено еще 999,1 млн рублей на строительство первого участка второй линии метрополитена Казани.



Ольга Шагиева