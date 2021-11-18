Набиуллина: продовольственная инфляция в РФ достигла двузначных значений

Фото: Максим Платонов

В России продовольственная инфляция достигла двузначных значений. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме РФ.

По ее словам, инфляция была низкой лишь непродолжительное время — четыре года вблизи цели 4%. В настоящее время она возросла в два раза, а продовольственная стала двузначной. И если инфляцию не снизить, то в результате пострадают самые незащищенные группы населения.

Фото: realnoevremya.ru

Набиуллина добавила, что на рост стоимости продуктов питания повлияли неудачный урожай, рост глобальных цен, удорожание рабочей силы в сельском хозяйстве в связи с сокращением числа приезжающих в РФ трудовых мигрантов на сезонные работы, передает ТАСС.

Несколько дней назад в ЦБ допустили очередное повышение ключевой ставки для сдерживания инфляции. Как рассказала Набиуллина, единственный способ заякорить инфляционные ожидания — это возвращать инфляцию к цели.

Диана Жиленкова