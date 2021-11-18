В РТ утвердили постановление о введении QR-кодов в общественном транспорте и других антиковидных мер

С 22 ноября в Татарстане вводятся новые ограничительные меры по борьбе с пандемией коронавируса. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Так, лицам старше 18 лет можно пользоваться услугами общественного транспорта только при предъявлении QR-кода (исключением становятся легковое такси и транспортные средства, осуществляющие перевозку пассажиров и багажа по межрегиональным маршрутам).

Фото: realnoevremya.ru

Также с 22 ноября без предъявления QR-кода запрещена продажа билетов на автовокзалах и автостанциях на маршруты регулярных перевозок пригородного и межмуниципального сообщения (за исключением межрегиональных перевозок).

Кроме того, с этой даты приостанавливается действие электронных карт со льготным транспортным приложением в отношении граждан старше 60 лет, за исключением вакцинированных от COVID-19, переболевших вирусом в последние шесть месяцев или лиц с медотводом и др.

Вчера казанские перевозчики обратились за помощью к МВД по республике из-за введения QR-кодов в общественном транспорте. Они не исключают, что при проверке сертификатов будут возникать конфликтные ситуации.

Диана Жиленкова