Казанского алкодилера заподозрили в уклонении от налогов на 160 миллионов

Следком по РТ возбудил уголовное дело против директора и бенефициара ООО «Премьер» Эмиля Данилова по подозрению в уклонении от уплаты налогов на 164,5 млн рублей. Источники «Реального времени» среди силовиков сообщают — подозреваемый пока не задержан, в компании проводится обыск.



Расследованием дела занимаются сотрудники 5-го отдела Следкома по РТ.

Компания «Премьер» является одним из ведущих игроков на алкогольном рынке Татарстана. Через нее идут оптовые продажи горячительного, а розничная торговля осуществляется через магазины «Глобус Маркет» и бутики «Галерея вин».

По информации источников «Реального времени», претензии силовиков вызвала налоговая отчетность компании за 2017-2019 годы, в которой они обнаружили фиктивные данные об отношениях с рядом контрагентов.

«Премьер» работает 13 лет, в штате организации числятся 82 человека. Компания зарегистрирована в селе Большие Ключи Зеленодольского района, но ее офис находится на Мамадышском тракте. Выручка от продаж за прошлый год превысила 2 млн рублей, при этом чистая прибыль составила 60 млн (данные «Спарк-Интерфакс»).