Итоги дня: Госдума за новый закон о региональной власти, «дело МЧС» вернули Генпрокуратуре, орфографию обновят
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 9 ноября.
- Государственная дума в первом чтении приняла законопроект о региональной власти, которым предусмотрен запрет именоваться главам субъектов РФ президентами. Поддержали документ 317 депутатов, высказались против него — 66, воздержались от голосования — 12. Как анонсировал соавтор законопроекта, председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, документ планируется принять уже в декабре. Вступить в силу он должен летом следующего года.
- Кроме того, сегодня Госдума в первом чтении одобрила законопроект об отмене обязательного техосмотра для личного транспорта. Если документ примут, владельцы частных автомобилей и мотоциклисты будут проходить техосмотр лишь при постановке на учет, и только если машина старше четырех лет, включая год изготовления.
- Советский райсуд Казани постановил вернуть в Генпрокуратуру РФ уголовное дело бывшего замглавы МЧС Татарстана Ильхама Насибуллина и двух руководителей коммерческой службы спасения «ОДС РТ». Причиной стало «непонятное» защите и суду обвинение. На возврате дела прокурору настаивали все подсудимые и их адвокаты. Подробности — в материале «Реального времени».
- С завтрашнего дня в Татарстане Управление Роспотребнадзора по РТ начнет проверять местных работодателей — сотрудники ведомства выяснят, остаются ли на рабочих местах непривитые граждане. К 9 ноября работники должны были получить хотя бы первый компонент вакцины от COVID-19. Нарушителям грозит штраф.
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя ситуацию с беженцами на белорусско-польской границе, заявил, что Минск спокойно реагирует на действия Польши, а сам он «не безумец». «Мы знаем, что если, не дай бог, мы допустим какую-то ошибку, если мы оступимся, то это сразу же вовлечет в этот водоворот Россию», — добавил он. Ситуацию Лукашенко уже успел обсудить по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным.
- По подсчетам Минздрава, Татарстан достигнет коллективного иммунитета к коронавирусу к январю 2022 года при условии сохранения высоких темпов вакцинации. При этом отметился незначительный спад среди желающих сделать прививку. «Если мы вакцинировали и 33 тысячи, и 34 тысячи, то сейчас это порядка 25 тысяч», — обратил внимание главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.
- В целом по России первым компонентом вакцины от коронавируса привились уже 62 млн человек. В том числе за нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября вакцинировали 3,7 миллиона россиян. Лидерами по темпам вакцинации в Минздраве назвали Калмыкию и Приморье, Тюменскую, Пензенскую, Липецкую области, Чукотский и Ханты-Мансийский АО, а аутсайдерами — Тульскую, Кемеровскую и Ростовскую области, Карачаево-Черкесию и Северную Осетию.
- В МФЦ с 16 ноября начнут выдавать бумажные сертификаты о вакцинации против COVID-19. Власти предусмотрели такую возможность, так как для многих пользоваться электронным сертификатом или QR-кодом неудобно.
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- ЦИК Татарстана передал вакантные мандаты депутатов Госсовета РТ. Места Татьяны Ларионовой и Артема Прокофьева, избранных в Государственную думу восьмого созыва после сентябрьских выборов, заняли Динар Бариев и Альберт Ягудин.
- Минпросвещения России решило актуализировать правила орфографии русского языка — предыдущие разрабатывались еще в 1956 году. В ведомстве объяснили необходимость обновления изменениями в языке и тем, что в формулировках правил обнаружились существенные пропуски и неточности. Кроме того, с тех пор появились новые слова, речевые обороты и конструкции, нормы правописания.
- До 1 декабря жители Татарстана должны выплатить государству 8,1 млрд рублей налогов, из которых 4,5 миллиардов направятся в республиканскую казну, а оставшиеся 3,6 млрд рублей — имущественный и земельный налоги — достанутся местным бюджетам. При этом на сегодняшний день общая сумма долга татарстанцев по имущественным видам налогов составляет 1,8 млрд рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил Минэкономразвития России расширить перечень агломераций с учетом предложений регионов. Он указал, что сейчас не существует четкого понятия «агломерация» и ее критериев, поэтому необходимо закрепить его на законодательном уровне. В настоящее время разработка законопроекта «Об агломерациях» приостановлена.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не обсуждают введение QR-кодов на транспорте, в том числе в самолетах и поездах. По этому вопросу он рекомендовал обращаться в правительственный штаб.
- Тем временем в Минздраве РТ напомнили, что случае ухудшения эпидобстановки власти могут пересмотреть срок действия QR-кодов. Пока же новый сертификат о вакцинации по-прежнему будет действовать год, о перенесенном заболевании — шесть месяцев.
- В Минобороны сообщили, что США формируют силы у границы России — с 30 октября в акватории Черного моря находится эсминец с управляемым ракетным оружием Porter, 3 ноября туда зашел танкер John Lenthall, а 4 ноября — штабной корабль Mount Whitney. Кроме того, над Черным морем выполнили полеты два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США на удалении около 100 км от государственной границы РФ.
- В Татарстане в среду, 10 ноября, ожидается существенное ухудшение погоды — синоптики прогнозируют кратковременную метель с ухудшением видимости до 1—2 км. Ночью и днем на дорогах гололедица, а в Казани ожидается сильный северо-западный ветер порывами до 15—17 м/с.
- Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин предложил каждый год перечислять в Фонд будущих поколений средства в размере десяти процентов от налога на добычу полезных ископаемых, из которых каждый новорожденный получит 100 тыс. рублей на свой счет. Много это или мало — в материале «Реального времени»
- Прокуратура Мамадышского района РТ начала проверку по факту отравления шести воспитанников приюта «Надежда» в селе Красная Горка — две девочки и четыре мальчика 2004—2008 годов рождения выпили содержимое флакона с антисептиком, который стоял на входе в социальное учреждение. Вечером 7 ноября их госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ либо оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).
- Два проекта из Татарстана удостоились международной архитектурной премии BLT Built Design Awards. Стратегия развития Казанки и набережная озера Кабан получили звание «Архитектурный дизайн года».
- В Татарстане прокуратура направила в суд уголовное дело о массовой драке в Зеленодольске около кафе «Go/блин» на ул. Сайдашева, которая произошла в ночь на 9 января этого года. 19 местным жителям в возрасте от 18 до 28 лет предъявлено обвинение в хулиганстве, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия, организованной группой (ч. 2 ст. 213 УК РФ).
Татьяна ДеминаОбществоВластьОбразованиеМедицина Татарстан
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