Прокуратура начала проверку по факту отравления воспитанников приюта антисептиком в Татарстане

Прокуратура Мамадышского района Татарстана проводит проверку по факту отравления шести воспитанников приюта «Надежда» в селе Красная Горка. Об этом сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Надзорное ведомство проверит соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности детей в соцучреждении и при наличии оснований примет меры реагирования. Ход расследования уголовного дела поставили на контроль в аппарате прокуратуры республики.

Фото: realnoevremya.ru

По версии следствия, две девочки и четыре мальчика 2004—2008 годов рождения употребили содержимое флакона с антисептиком, который стоял на входе в социальное учреждение. Их состояние после этого ухудшилось, их госпитализировали. Детей доставили в Мамадышскую ЦРБ вечером 7 ноября. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о выполнении работ либо оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Татьяна Леухина