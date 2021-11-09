Минниханов предложил Минэкономразвития России расширить перечень агломераций в регионах

Фото: Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил Минэкономразвития России расширить перечень агломераций с учетом предложений регионов. С такой инициативой он выступил на заседании наблюдательного совета Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Ассоциация инновационных регионов России» (АИРР), которое прошло сегодня в Москве.

Глава республики отметил, что в Стратегии социально-экономического развития республики до 2030 года заложен агломерационный подход. На сегодняшний день в Татарстане определены три агломерации: Казанская, Камская, Альметьевская. В них проживают 3 млн человек, или 77% населения Татарстана.

— Агломерации — основные центры экономического развития Татарстана. Их доля в ВРП республики превышает 80%. В рамках Стратегии пространственного развития России в 2019 году был составлен перечень агломераций в субъектах. В то же время в ней не учтена Альметьевская, — передает слова Минниханова пресс-служба президента РТ.

Фото: president.tatarstan.ru

Он указал на то, что сейчас не существует четкого понятия «агломерация» и ее критериев. А это экономическая категория, понятие необходимо закрепить на законодательном уровне. В настоящее время разработка законопроекта Минэкономразвития РФ об «Об агломерациях» приостановлена. Президент Татарстана предложил выстроить системную работу по развитию агломераций на успешном примере поддержки моногородов.

В июле Минниханов, выступая на научно-проектном семинаре «Развитие агломераций и транспортной инфраструктуры РТ», заявил, что между Казанью и близлежащими районами нужно создавать промышленные зоны для обеспечения людей, которые проживают на данной территории, рабочими местами. Глава республики призвал создавать комфортную для жизни и работы инфраструктуру в агломерациях и напомнил, что жилищное строительство должно сопровождаться развитием социальной инфраструктуры.



Татьяна Леухина