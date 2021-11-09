Прокуратура направила в суд уголовное дело о массовой драке молодежи в Зеленодольске

Фото: прокуратура РТ

В Татарстане прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о массовой драке в Зеленодольске около кафе «Go/блин» на ул. Сайдашева, которая произошла в ночь на 9 января этого года. Об этом «Реальному времени» сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

В драке участвовали не менее 30 молодых людей, принадлежащих к местным преступным группировкам. Они были вооружены металлическими прутьями.

Уголовное дело за хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, организованной группой (ч. 2 ст. 213 УК РФ) возбудили в отношении 19 жителей Зеленодольска. Всем им от 18 до 28 лет.

По версии следствия, причиной драки стал конфликт между двумя молодыми людьми, которые решили позвать на помощь своих друзей. Двое обвиняемых во время расследования дела находились под подпиской о невыезде, остальных заключили под стражу. Еще двоих участников драки не удалось задержать, они объявлены в федеральный розыск.

скриншот/соцсети

Уголовное дело направлено в Зеленодольский городской суд для рассмотрения по существу.

Напомним, очевидцы драки рассказывали, что она началась между двумя мужчинами. Они что-то не поделили и позвали на помощь примерно по 20 человек с каждой стороны. Полиция, приехавшая на место происшествия, задержала всех участников драки.