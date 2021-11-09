Чистка пляжа, триатлон и налоги: казанский суд указал генпрокурору на казусы в «деле МЧС»

Почему Фемида дала задний ход делу с непонятным обвинением и путаным ущербом за 100 миллионов

Фото: Ирина Плотникова

Место и время преступления не указаны, способ присвоения не описан, а адвокаты лишены конституционного права на защиту от «непонятного» обвинения. Такие доводы привел сегодня Советский райсуд Казани при вынесении сенсационного решения — вернуть в Генпрокуратуру РФ резонансное дело бывшего замглавы МЧС Татарстана и двух руководителей фирмы «ОДС РТ». Как убедилось «Реальное время», итоговую цифру установленного СК ущерба в 133,4 млн рублей подсудимые и их адвокаты услышали лишь в суде.

Ущерб за пределами обвинения?



Оглашение обвинения по резонансному «делу МЧС» растянулось на несколько судебных заседаний. Финал прокурорских чтений оказался сюрпризом для остальных участников процесса.

Ведь в обвинении, которое задолго до суда получили на руки бывший замглавы МЧС Татарстана Ильхам Насибуллин и трое его адвокатов, четко говорилось — ущерб по эпизоду присвоения средств в составе орггруппы в период 2014—2020 годов составляет 121,6 млн рублей. Гендиректору ООО «ОДС РТ» Ленуру Зиннатуллину в период 2016—2020 годов вменили ущерб в составе группы лишь на 57,4 млн рублей. Ильнару Гимадиеву, как бывшему директору ОДС, а позже — заму Зиннатуллина, сотрудники СК и Генпрокуратуры инкриминировали хищение в 2015—2020 годах в размере 21,3 млн рублей.

Однако вчера со стороны группы гособвинителей прозвучали две другие итоговые цифры:

— Совместными умышленными преступными действиями Насибуллин, Гимадиев, Зиннатуллин и иные лица под руководством неустановленного организатора преступления, действуя в составе организованной группы в период с 1 декабря 2014 года (дата назначение Насибуллина замминистра, — прим. ред.) по 16 марта 2020-го (день задержания фигурантов «дела МЧС»), скрыли от бюджета Республики Татарстан наличие денежных средств в общей сумме 118,9 млн рублей, принадлежащих РТ, и обратили их в свою пользу, зачислив на счета подконтрольного ООО «ОДС РТ», тем самым причинив ущерб бюджету РТ в особо крупном размере. Всего участники преступной орггруппы под руководством неустановленного организатора с 17 января 2013 года (создание ОДС РТ) по 16 марта 2020 года путем притворных сделок скрыли от бюджета Республики Татарстан наличие денежных средств в общей сумме 133,4 млн рублей, принадлежащих Республике Татарстан, и обратили их в свою пользу, зачислив на счета подконтрольного общества, тем самым причинив ущерб бюджету в особо крупном размере».

Не добавил ясности и последний релиз СКР по «делу МЧС», в котором в качестве ущерба по делу фигурировала старая цифра в 161,8 млн рублей.

После оглашенного у защиты и суда появились вопросы — почему итоговое обвинение вышло за временные рамки инкриминируемых подсудимым деяний, чем обосновывается цифра 133,4 млн рублей? Ожидалось, что на следующем заседании прокуроры дадут пояснения.

Насибуллин и Гимадиев обозначили свою позицию по обвинению кратко — вину не признаем. Зиннатуллин заготовил объемную речь, почему не может понять, в чем его обвиняют. Из сказанного следовало — в качестве ущерба бюджету РТ силовики посчитали и 17 млн рублей ОДС РТ, что ушли на уплату налогов, и доходы от договоров с организациями за пределами Татарстана, и средства по договорам на оказание услуг, не имеющих никакого отношения к безопасности производственных объектов.

Оглашение обвинения по резонансному «делу МЧС» растянулось на несколько судебных заседаний

Зиннатуллин: есть 50 решений арбитража о взыскании долгов по «притворным» сделкам

О своем непонятном обвинении лидер бизнес-спасателей и бывший глава «Татагролизинга» Ленур Зиннатуллин вчера рассказал суду в деталях. С его слов, никакого имущества, денег, иных активов от «Поисково-спасательной службы РТ» МЧС Татарстана и иных госорганов в ОДС РТ не передавалось — ни в собственность, ни на хранение, ни на правах хозяйственного ведения. Не было и бюджетного финансирования — займов, дотаций, субсидий, которые можно было бы присвоить или растратить, — согласно обвинению по статье 160 УК РФ.

— Все деньги, поступившие на расчетный счет моей организации за период моего руководства, — это средства, заработанные моей организацией собственными силами. Тогда о каком присвоении может идти речь в обвинении? — возмутился подсудимый. — Что я присвоил из того, что принадлежит или могло бы принадлежать ПСС РТ? Это что — виртуальная выручка? Как можно присвоить то, чего не было?

Вкратце напомним, по версии СК и Генпрокуратуры, коммерческий дублер ПСС лишь получал деньги на свой счет, тогда как услуги по договорам ОДС выполняли сотрудники госслужбы спасения, используя служебное оборудование.

По мнению Зиннатуллина, формулировки обвинения по части ущерба также вызывают вопросы — то его считают «от дохода», то «от полученной выручки», то «от прибыли». «Это уже абсолютно разные понятия!» — отмечает арестованный и рассуждает, что разница в подсчетах в конечном счете способна повлиять на квалификацию преступления и даже поставить под сомнение сам факт его совершения.

— По содержанию обвинения, я нанес ущерб бюджету в размере 57 млн рублей, заключая договоры на обслуживание опасных производственных объектов организаций, в основном — малых нефтяных компаний. Однако из самих материалов уголовного дела видно и следствием это установлено — с моим приходом в ОДС эти малые нефтяные компании расторгли договоры и в дальнейшем я их не обслуживал, — продолжил препарировать результаты работы следователей Зиннатуллин.

А дальше заявил — в итоговый ущерб почему-то «включена выручка ОДС от проведения спортивных мероприятий (в том числе проводившихся в Казани республиканских и международных этапов по триатлону), очистки пляжей, водоемов, выручка от разработки научно-технической документации». Вопрос в сторону прокуроров — какое отношение эти виды деятельности имеют к обвинению — остался без ответа. Как и следующий довод Зиннатуллина:

— Из полученных 57 млн выручки, а, по версии обвинения, ущерба, моей организацией уплачены 17 млн рублей налогов. Получается, уплатив налоги, я тем самым нанес ущерб бюджету Республики Татарстан? Как это можно вообще понять?!

По мнению подсудимого, эти вопросы можно было снять еще на предварительном следствии, если бы при назначении экспертиз защите дали возможность поставить перед экспертами свои вопросы.

— Самое главное — из обвинения следует, что я совершил преступление, предусмотренное статьей 160 УК РФ путем заключения притворных сделок, — подчеркнул директор ОДС РТ, сославшись на отсутствие признаков и доводов в пользу такой трактовки. — Ни одна организация не подала иск в арбитражный суд о признании сделок с ОДС притворными. Наоборот, в деле имеется минимум 50 решений Арбитражного суда РТ о взыскании имеющейся задолженности этих предприятий в пользу ОДС — по тем договорам, что признаны следствием притворными...

О своем непонятном обвинении Ленур Зиннатуллин вчера рассказал суду в деталях

Непонятна обвиняемому и позиция силовиков по текущей деятельности его компании:

— Не уволился ни один работник — ни основной, ни по совместительству. Та же техника, то же оборудование, те же лицензии, те же контрагенты и те же договоры! По ним и сегодня денежные средства поступают на расчетный счет ОДС, а не на счет ПСС. Почему данная выручка не является ущербом?! Разве после моего ареста изменилось законодательство РФ? Тогда где здесь преступление?!..

Если верить подсудимому, эти же вопросы на заседании Мосгорсуда задавала судья при рассмотрении ходатайства СК об очередном продлении его ареста.

— Она сказала следователю Василию Майбороде: «В чем вы вообще их обвиняете? В материалах дела нет состава преступления по статье 160 УК РФ. Что Зиннатуллин вообще нарушил? Он не исполнил договоры, не платил налоги, получил госфинансирование или безвозмездно получил оборудование из МЧС?» На все эти вопросы следователь ответил: «Нет», — сообщил казанскому суду Ленур Зиннатуллин.

Однако председательствующий судья Сергей Аптулин попросил фигуранта не ссылаться на материалы, которых нет в материалах уголовного дела.

Прокуроры: «Законных оснований для возврата нет»

Сегодняшнее заседание Советского райсуда Казани судья начал с вопроса обвинителям по обоснованию суммы ущерба в 133,4 млн рублей. Ответ представителя прокуратуры РТ Элины Ильясовой ситуацию не прояснил. Она заявила — пока не представлены доказательства обвинения, обоснование ущерба преждевременно, и пообещала, что все вопросы будут сняты в дальнейшем, при исследовании материалов уголовного дела.

Такая позиция явно не устроила председательствующего.

— Суд по своей инициативе ставит вопрос о возможности возврата дела прокурору, — сообщил судья Аптулин и поинтересовался мнением сторон.

Гособвинители Элина Ильясова и Светлана Белова попросили у суда время «для согласования с Генеральной прокуратурой РФ». Руководитель группы Сергей Киселев на сегодняшнее заседание из Москвы не прилетел. По истечении отведенных на перерыв 10 минут прокуроры в зале отсутствовали, пришли после звонка секретаря суда.

Гособвинители Элина Ильясова и Светлана Белова попросили у суда время «для согласования с Генеральной прокуратурой РФ»

Все трое адвокатов бывшего замминистра выступили за возврат дела прокурорам. Москвич Леонид Кример назвал расчет ущерба некорректным: «Они просто указали договоры и суммы, не определяя, откуда они взялись... Не понимаю, откуда взялась цифра 133, как они ее высчитали? Считаем, нужно вернуть дело для устранения недостатков, учитывая неоднозначность, неполноту и непонятность обвинения...»

Александр Клюкин поддержал коллегу словами о необъективности обвинения, а Юлия Цвигун прошлась по прокурорской речи: «Сегодня мы с вами наглядно видели, что представители гособвинения сами не могли пояснить, в чем заключается предъявленное обвинение».

Солидарную позицию выразили и другие адвокаты, а также сами подсудимые.

Не нашлось возражений и у потерпевшей Миляуши Бакировой. Ее вместе с сыном — бывшим директором ОДС РТ — вызвали в суд для допроса по эпизоду о мошенничестве на 950 тысяч рублей. Эти деньги, по версии СК, Насибуллин незаконно получил, угрожая уголовным преследованием Бакирову, который ранее взял из кассы фирмы миллион. Нюанс в том, что официально никакого отношения к бизнес-структуре и ее бухгалтерии замглавы МЧС РТ не имел.

До допросов суд сегодня не дошел, однако потерпевшая пояснила свою позицию по существу обвинений Насибуллину: «Я считаю, мы вернули то, что взяли. Поддерживаю защитников, что возможно где-то до конца расследовать...»

Гособвинитель Элина Ильясова заявила — препятствий к рассмотрению дела судом не видит, а требования УПК при составлении обвинительного заключения не нарушены.

— Моменты, которые неясны суду, относятся к тем обстоятельствам, которые подлежат доказыванию в ходе судебного следствия. Судебное следствие не начато, доказательства не предъявлены, — сообщила она и просила суд дать возможность сделать это.

Адвокаты выступили за возврат дела прокурорам

По мнению прокурора, говорить о сумме консолидированного ущерба также рано, однако все суммы «вменены исключительно по результатам проведенной экспертизы», которая в суде пока не исследовалась. А значит, говорить о несоответствии сумм преждевременно.

Старший помощник прокурора Советского района Светлана Белова поддержала коллегу из прокуратуры РТ: «Считаем, законных оснований для возврата дела нет».

Судья «Обвинение не содержит описания объективной стороны преступления»

После выхода из совещательной комнаты судья Сергей Аптулин постановил — вернуть дело в Генпрокуратуру РФ, ранее продленные до марта 2022 года аресты подсудимых и счетов фирмы ОДС сохранить.

В своем решении судья отразил все те же расхождения в суммах заявленного ущерба от действий каждого подсудимого и всей орггруппы с неустановленными организатором и соучастниками.

Он отметил, что обвинение должно быть сформулировано таким образом, чтобы обвиняемый мог от него защищаться, а также содержать событие преступления, место, способ и другие обстоятельства. Из оглашенного следовало — в «деле МЧС» этих данных не хватает:

— Обвинение содержит лишь перечисление: реквизитов заключенных ООО «ОДС РТ» договоров в период с 17 января 2013 года по 16 марта 2020 года, их контрагентов, размер денежных средств, полученных за оказание услуг по договорам, и реквизитов платежных поручений. После чего обвинением сделан вывод, что заключенные ОДС РТ договоры на оказание услуг являются притворными, а полученные на расчетные счета ОДС РТ средства похищены тремя подсудимыми...

Согласно решению Советского райсуда, при изучении материалов и обвинения в них не нашлось обоснования притворности упомянутых сделок. Еще один вывод:

— Обвинение фактически не содержит и существа обвинения — место и время совершения преступления не указаны, способ не описан.<...> Cамо по себе перечисление заключенных договоров в инкриминируемый период и сведения о перечислении средств на счета организации не являются указанием на способ совершения преступления.

По мнению судьи, утвержденный Генпрокуратурой РФ документ «содержит лишь указание корыстного умысла подсудимых, который выражался в возможности распоряжаться поступившими на счета ОДС РТ денежными средствами по своему усмотрению», но в нем нет ни обоснований материальной заинтересованности и фактов обращения имущества подсудимыми в свою пользу либо вывода средств на счета аффилированных организаций.

— Таким образом, обвинение не содержит описания объективной стороны преступления, — констатировал судья Аптулин.

Суд постановил — вернуть дело в Генпрокуратуру РФ, ранее продленные до марта 2022 года аресты подсудимых и счетов фирмы ОДС сохранить

Суд нашел иных распорядителей средств ОДС РТ

Расхождение в финальном ущербе на один год и 14,6 млн рублей также удивило председательствующего. Он не нашел даже формального обоснования данной цифры заключенными с ОДС договорами и полученными средствами. И сделал вывод: «Указанные нарушения уголовно-процессуального закона являются существенными, не могут быть устранены в ходе судебного заседания и не позволят постановить законный и обоснованный приговор... При таких обстоятельствах уголовное дело подлежит возврату в Генеральную прокуратуру РФ...»

В своем решении судья сослался и на «иные нарушения требований УПК РФ» в обвинительном заключении.

Первым является довод обвинения о присвоении подсудимыми средств по договорам, что никак не связаны с безопасностью производственных объектов — например, по очистке дна акватории у пляжа, что «входит в противоречие с предъявленным обвинением и направленностью умысла».

Еще одно нарушение — при расчете ущерба и расследовании дела не дана оценка доказательствам того, что за счет фирмы бизнес-спасателей «оплачивались расходы на мероприятия МЧС Татарстана и «Поисково-спасательной службы РТ», закупалось и передавалось в собственность республики оборудование для нужд МЧС.

Далее из решения следовало — что на скамье подсудимых могли оказаться и иные лица, о которых известно следствию. Правда, тут судья сохранил интригу — не назвал фамилий: «В материалах дела не содержится процессуальных решений в отношении иных лиц, которые, как следует из показаний свидетелей, необоснованно используют как имущество, так и денежные средства ОДС РТ в личных целях...»

Еще одним противоречием стал факт обвинения Зиннатуллина в совершении преступления вместе с Гимадиевым, тогда как Гимадиеву соучастие в преступлениях вместе с Зиннатуллиным не предъявлено.

По данным «Реального времени», прокуроры намерены обжаловать разгромный вердикт казанского суда. Ну а пока двое подсудимых остаются под стражей, третий — под домашним арестом, а ОДС РТ продолжает работу, не имея возможности распоряжаться 56 млн рублей на двух арестованных счетах.