В Татарстане возбудили уголовное дело из-за отравления воспитанников приюта антисептиком

Фото: СУ СК РФ по РТ

Следственные органы СК РФ по Татарстану возбудили уголовное дело после отравления шести воспитанников социального приюта для детей и подростков «Надежда», сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя СУ СК по РТ Андрей Шептицкий.

Дело возбудили по статье о выполнении работ либо оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Детей доставили в Мамадышскую ЦРБ вечером 7 ноября.

По предварительным данным, две девочки и четыре мальчика 2004—2008 годов рождения употребили содержимое флакона с антисептиком, который стоял на входе в социальное учреждение. Их состояние после этого ухудшилось, их госпитализировали.

Сейчас дети находятся под наблюдением медиков. Следствие считает, что дети отравились из-за ненадлежащего контроля со стороны администрации приюта. СК выясняет все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Похожий инцидент произошел 24 июня в детском лагере «Чайка». Дети в возрасте 10—13 лет выпили антисептик и отравились. Прокуратура Пестречинского района РТ проводила проверку по этому факту. Также идет доследственная проверка. В Министерстве по делам молодежи РТ пояснили, что дети самостоятельно употребили антисептик.

Тогда дело взяла на контроль уполномоченный по правам человека в Татарстане Ирина Волынец. Глава Пестречинского района РТ Ильхам Кашапов после отравления шести детей антисептиком в лагере «Чайка» предложил назначить ответственного, который бы контролировал процесс обработки рук отдыхающими.

Маргарита Головатенко