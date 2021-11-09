В Госдуме заявили, что закон, запрещающий главам регионов именоваться «президентами», вступит в силу в 2022 году

Законопроект о единой системе публичной власти в России, который снимает ограничение на число губернаторских сроков и запрещает главам регионов именоваться «президентами», планируется принять уже в декабре. Он будет действовать с 1 июня 2022 года, сказал соавтор документа, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.



— В декабре мы очень сильно надеемся, что мы примем этот закон, и большинство положений мы предлагаем, чтобы вступили 1 июня следующего года, — передает «Интерфакс» его слова.

Фото: duma.gov.ru

Сегодня Госдума рассматривает его в первом чтении.



Ранее Крашенинников отмечал, что законопроект о региональной власти, запрещающий главам российских регионов именоваться «президентами», не будет корректироваться из-за критической позиции Татарстана. Из внесенных в Госдуму свыше 80 заключений на законопроект единственный отрицательный отзыв получен из Татарстана.

Татьяна Леухина