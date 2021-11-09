Минздрав Татарстана: срок сертификата о прививке может быть пересмотрен в случае ухудшения эпидобстановки

Фото: Ринат Назметдинов

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов во время прямого эфира заявил, что новый сертификат о вакцинации по-прежнему будет действовать год, о перенесенном заболевании — шесть месяцев. Срок медицинского отвода составит от одного до шести месяцев.

Срок сертификата не зависит от типа вакцины, отметил Лопушов. Однако в случае ухудшения эпидобстановки решение может быть изменено.

Со вчерашнего дня в России начали действовать новые сертификаты о вакцинации, после чего многие граждане столкнулись с тем, что на портале «Госуслуги» у них преждевременно прекратили действовать сертификаты о вакцинации, хотя года с момента прививки еще не прошло. Вслед за этим перестал работать из-за нагрузки и сам портал. Панику среди россиян быстро развеяли в Минздраве и Минцифры — срок действия QR-кодов изменился с 12 на 6 месяцев из-за технического сбоя, сбой устранили. В Кремле также заверили, что власти не обсуждали сокращение сроков действия QR-кодов для переболевших и привитых.