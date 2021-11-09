Минпросвещения РФ решило обновить правила орфографии русского языка

Фото: Максим Платонов

В Минпросвещения России решили актуализировать правила орфографии русского языка. Соответствующий проект вместе с новыми правилами опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В документе отмечается, что предыдущий свод правил разрабатывался в 1956 году. С тех пор изменился язык, в формулировках правил обнаружились существенные пропуски и неточности. Появились новые слова, речевые обороты и конструкции, нормы правописания. Поэтому потребовались обновления.

Фото: Максим Платонов

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Дарья Акимова