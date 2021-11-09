Коллективный иммунитет в Татарстане ждали в январе, но темпы вакцинации падают

Фото: Максим Платонов

Срок сертификатов могут пересмотреть

Новые сертификаты о вакцинации против коронавируса по-прежнему будут действовать год, о перенесенном заболевании — шесть месяцев. А вот от вида вакцины срок сертификата не зависит. Однако главный внештатный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов во время прямого эфира не исключил пересмотра этих сроков в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

По QR-кодам позиция остается неизменной — они выдаются только после прохождения полного курса вакцинации. Сам сертификат будет включать три раздела — это сведения о вакцинации, сведения о перенесенных заболеваниях и сведения о медицинских отводах. В первых двух случаях информация будет автоматически перенесена из старых сертификатов, а вот насчет медотвода врачи ждут разъяснений. Срок отвода составит от одного до шести месяцев. QR-коды людям с таким документом пока не выдаются.

Есть случаи, когда с момента вакцинации не прошел год, а антител почти нет. По поводу этой ситуации Лопушов напомнил, что вовсю проводится повторная вакцинация, которая делается спустя полгода после первой.

— На первых этапах, когда был уханьский штамм — да, мы говорили о том, что вакцинация будет работать год. Сейчас, к сожалению, прогнозы не оправдались, пришел штамм «дельта», который отличается высокой контагиозностью, высокой степенью распространения, — с сожалением отметил эпидемиолог.

Дмитрий Лопушов: «Не исключено, что если ситуация в дальнейшем будет ухудшаться или появятся новые штаммы, то срок действия QR-кодов по вакцинации будет пересмотрен». Фото: tatar-inform.ru

По этой же причине сертификат о прививке действует год, а срок ревакцинации составляет шесть месяцев.

— Не исключено, что если ситуация в дальнейшем будет ухудшаться или, не дай бог, появятся новые штаммы, которые будут отличаться даже от имеющего штамма «дельта», то вариант сокращения [срока действия] QR-кодов по вакцинации будет пересмотрен. Но на сегодня вакцины работают, даже несмотря на штамм «дельта». Да, немножко их эффективность снизилась, это буквально несколько процентов, что в принципе не мешает их применять в сегодняшней ситуации, — высказался Лопушов.

Вице-премьер Лейла Фазлеева добавила, что за вчерашний день повторную вакцинацию прошли 37 тысяч человек:

— Сроки первых вакцин у многих, на самом деле, истекают, и я, конечно, хочу поблагодарить тех, кто сам о своем здоровье заботится.

Всего на сегодня провакцинирован 1 710 821 человек (за сутки +18 143), из них 1 137 552 получили вторую прививку.

За вчерашний день повторную вакцинацию прошли 37 тысяч человек. Фото: Максим Платонов

«Вирус, скорее всего, останется среди нас, он никуда не исчезнет»

По прогнозам Минздрава, Татарстан достигнет коллективного иммунитета к январю 2022 года при сохранении высоких темпов вакцинации. На данный момент показатель составляет 80—85% от населения.

— Все зависит от нас, насколько мы быстро сформируем этот иммунитет. Коллективный иммунитет — это кирпичная стена и каждый провакцинированный вносит свой кирпичик в эту стену. Чем быстрее все провакцинируются, внесут свои кирпичики, тем быстрее мы получим эту стену, которая будет защищать нас от коронавируса. Необходимо отметить, что темпы вакцинации по республике довольно-таки хорошие, но в то же время отметился незначительный спад. Если мы вакцинировали и 33 тысячи, и 34 тысячи, то сейчас это порядка 25 тысяч, — сказал он.

Есть и прогнозы о том, когда же закончится пандемия коронавируса в принципе. Лейла Фазлеева со ссылкой на экспертов сообщила, что в ближайшие месяцы, а то и год к прежней жизни вернуться точно не получится:

— Сейчас уровень усталости от агрессии коронавируса действительно у всех очень высокий, — отметила она.

Лейла Фазлеева: «Сейчас уровень усталости от агрессии коронавируса действительно у всех очень высокий». Фото: Максим Платонов

Лопушов, однако, не стал давать каких-то предсказаний.

— Можно построить математически прогноз — спад, подъем, плато. Но не всегда в отношении коронавируса это работает. Вирус внедрился в популяцию, это нужно четко понимать. Вирус, скорее всего, останется среди нас, он никуда не исчезнет. Наша основная задача — при помощи вакцинации минимизировать его влияние на здоровье человека. Он останется, будет как обычная сезонная ОРВИ, о которой практически все забывают, и не будет той нагрузки на систему здравоохранения, — заметил эпидемиолог. — Но об искоренении заболевания речи практически не идет.

«Нужно выбрать ту пожарную машину, которая в полной готовности»

Что касается вакцин, то в Татарстан поступило достаточное количество «Спутника V» — причем его хватит для формирования в республике того самого коллективного иммунитета. А вот других вакцин, в частности «КовиВака», Лопушов призвал не ждать:

— Пожар не потух, соответственно, нужно выбрать ту пожарную машину, которая в полной готовности.

Вопрос о признании зарубежных вакцин сейчас обсуждается в Минздраве, отмечает эпидемиолог.

— Я думаю, что это процесс неизбежный. Это вопрос времени, — говорит Лопушов.

Чем же отличается первый компонент вакцины от второго. Эпидемиолог ответил на этот вопрос на примере «Спутника V» — его первый и вторые уколы различаются по типу аденовируса, 5-й и 26-й типы соответственно. По объему обе дозы одинаковы.



Первый и второй уколы различаются по типу аденовируса, 5-й и 26-й типы, соответственно. По объему обе дозы одинаковы. Фото: Максим Платонов

Вакцинированный человек, напомнил Лопушов, может заболеть коронавирусом и может быть источником заражения, но в значительно меньшей степени.

— Но уровень вирусной нагрузки, которую он выделяет в окружающую среду, значительно ниже, — заверил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Татарстана.

Он напомнил, что заразиться непосредственно от прививки невозможно — препарат не содержит живого вируса. То есть методом ПЦР COVID-19 после вакцинации выявить нельзя.

«Все говорим, что для детей готовы свернуть горы, но пойти сделать обычную прививку мы не готовы»

Особенностью сегодняшнего подъема заболеваемости, которая обусловлена штаммом «дельта», является повышение заболеваемости среди детского населения, отмечает Лопушов. Связано это может быть с особенностями функционирования рецепторов, через которые вирус проникает в клетки. У детского населения их немного, поэтому раньше вирус с трудом проникал в детские организмы.

— Любая пневмония у ребенка развивается довольно тяжело, и, соответственно, часть препаратов, которые применяются взрослыми, имеют противопоказания для детей, поэтому здесь ситуация напряженная, — сказал он.

Особенностью нынешней волны коронавируса является повышение заболеваемости среди детей. Фото: Максим Платонов

В такой ситуации родители, по словам Лопушова, должны сами создать детям безопасное окружение с помощью вакцинации самих себя.

— Не совсем понятна ситуация. Вроде мы все говорим, что для детей готовы свернуть горы, но пойти сделать обычную прививку мы не готовы. Каким-то образом мы проявляем непоследовательность, — высказался врач.

Дарья Пинегина