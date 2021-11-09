Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились уже 62 млн человек

В России первым компонентом вакцины от коронавируса привились уже 62 млн человек. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

В нерабочие дни наблюдались хорошие темпы вакцинации, привились 3,7 млн человек, пишет ТАСС.

По словам Мурашко, принятые меры по борьбе с COVID-19 и нерабочие дни позволили переломить ситуацию.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сейчас около 1,36 млн пациентов с COVID-19 находятся под медицинским наблюдением. Мурашко заявил об эффективности работы системы QR-кодов.

Регионы-лидеры по вакцинации: Калмыкия и Приморье, Тюменская, Пензенская, Липецкая области, Чукотский и Ханты-Мансийский АО. Самые низкие темпы вакцинации фиксируются в Тульской области, Карачаево-Черкесии, Кемеровской и Ростовской областях, Северной Осетии.

По последним данным, уровень коллективного иммунитета в России достигает 48%. В Татарстане за минувшие сутки привились 18 143 человека. Всего прививку сделал 1 710 821 житель республики, полностью привились 1 137 552 татарстанца. Уровень коллективного иммунитета в республике достигает 32,9%.

Татьяна Леухина