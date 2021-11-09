Два казанских проекта получили международную архитектурную премию BLT Built Design Awards

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

Два проекта из Татарстана удостоились международной архитектурной премии BLT Built Design Awards. Стратегия развития Казанки и набережная озера Кабан получили звание «Архитектурный дизайн года».

Стратегию развития реки Казанки, одобренную в прошлом году президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, признали лучшей в категории «Градостроительство: крупные проекты комплексного развития». В рамках этого проекта в Казани к 2030 году создадут крупнейшую в России экосистему из 12 прибрежных парков.

Фото: Максим Платонов (архив)

Набережная озера Кабан победила в категории «Ландшафт», сообщается на официальном сайте премии BLT Built Design Awards. Лучшие проекты определили также в направлениях «Интерьерный дизайн года», «Строительный продукт» и «Проектный менеджмент года».



В этом году ко Дню республики и города в Казани открылись два новых участка облагороженной набережной. На участке от Национальной библиотеки РТ до моста «Миллениум» обустроили спортивные площадки и открыли четыре новых прохода с ул. Подлужной. Как она выглядит — в фоторепортаже «Реального времени».

Татьяна Демина