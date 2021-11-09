В Минобороны сообщили, что США формируют силы у границы России

Черноморский флот России контролирует действия американских кораблей в Черном море. Об этом заявили в Минобороны РФ.

С 30 октября в акватории Черного моря находится эсминец с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США, 3 ноября зашел танкер John Lenthall ВМС США. 4 ноября в акваторию прибыл штабной корабль Mount Whitney ВМС США. Над Черным морем выполнили полеты два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США на удалении около 100 км от государственной границы РФ.

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США формируют многонациональную группировку вооруженных сил в непосредственной близости от российской границы, подчеркнули в военном ведомстве. Также там подчеркнули, что действия Америки нацелены на военное освоение территории Украины, пишет ТАСС.

В субботу глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военные следят за военными кораблями США в Черном море. Они не должны допускать провокаций с их стороны.

Татьяна Леухина