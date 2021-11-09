В Гидрометцентре предупредили татарстанцев о метели и сильном ветре в среду

В Татарстане в среду, 10 ноября, ожидается ухудшение погоды, об этом предупредили жителей в Гидрометцентре РТ.



На территории республики и в Казани ночью и утром будет сильный северо-западный ветер, порывы могут достигать 15—17 м/с.

Еще в Татарстане ожидается кратковременная метель с ухудшением видимости до 1—2 км. Ночью и днем на дорогах образуется гололедица.

Фото: realnoevremya.ru / Дарья Пинегина

Напомним, снегопад и метель ожидаются в Татарстане с начала следующей недели. Уже в ближайшие выходные в Татарстане температура опустится до -1... -3 градусов. В следующий понедельник станет еще холоднее — минус 5—7 градусов.

Маргарита Головатенко