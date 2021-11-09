В России предложили перечислять на счета новорожденных 100 тысяч рублей — это много или мало?

Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин выступил с инициативой переводить часть собранного налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на счета несовершеннолетних россиян.

Он предложил каждый год перечислять в Фонд будущих поколений средства в размере десяти процентов от налога на добычу полезных ископаемых, из которых каждый новорожденный получит 100 тысяч рублей на свой счет. Оставшиеся средства нужно распределить между несовершеннолетними россиянами, чтобы они могли воспользоваться ими до того, как им исполнится 18 лет.

Петунин считает, что подобная поддержка будет стимулировать рождаемость и повысит уверенность родителей в обеспеченном будущем для их детей. Подобная практика, добавил общественник, существует в некоторых нефтедобывающих странах, таких как ОАЭ, например.

По данным Минфина России, сборы НДПИ составили в 2018 и 2019 годах около 6 трлн рублей, в 2020-м — 3,8 трлн, в 2021-м за первые десять месяцев собрано уже больше 5,5 триллиона.

Фото: Ринат Назметдинов

100 тысяч рублей — это:

$1402,5, или €1212,12, по курсу Центрального банка РФ на сегодня.

по курсу Центрального банка РФ на сегодня. 10 подарочных комплектов для новорожденных в России — стоимость одной такой коробки варьируется от 10 до 15 тысяч рублей в зависимости от региона.

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Дарья Акимова