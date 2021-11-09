Госдума приняла в первом чтении проект об отмене обязательного техосмотра

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, предусматривающий отмену обязательного техосмотра для личного транспорта. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Законопроектом предлагается владельцам частных автомобилей и мотоциклов проходить техосмотр лишь при постановке на учет — например, при смене собственника. И только в случае если машина старше четырех лет, включая год изготовления. В остальных случаях техосмотр как обязательную процедуру предлагается отменить.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

При этом сохраняется обязанность водителя транспортного средства перед выездом проверить и в пути обеспечить его исправное техническое состояние.

Вчера правительство России поддержало законопроект об отмене обязательного техосмотра.



Татьяна Леухина