Госдума приняла в первом чтении проект об отмене обязательного техосмотра
Госдума в первом чтении одобрила законопроект, предусматривающий отмену обязательного техосмотра для личного транспорта. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Законопроектом предлагается владельцам частных автомобилей и мотоциклов проходить техосмотр лишь при постановке на учет — например, при смене собственника. И только в случае если машина старше четырех лет, включая год изготовления. В остальных случаях техосмотр как обязательную процедуру предлагается отменить.
При этом сохраняется обязанность водителя транспортного средства перед выездом проверить и в пути обеспечить его исправное техническое состояние.
Вчера правительство России поддержало законопроект об отмене обязательного техосмотра.
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