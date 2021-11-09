ЦИК Татарстана передал вакантные мандаты депутатов Госсовета

Фото: пресс-служба ЦИК Татарстана

Сегодня ЦИК Татарстана передал вакантные мандаты депутатов Госсовета республики. Депутатами республиканского парламента стали Динар Бариев и Альберт Ягудин.



Они начнут свою работу уже на ближайшем заседании Госсовета Татарстана.

Фото: пресс-служба ЦИК Татарстана

На прошлом заседании парламента республики было принято постановление о досрочном прекращении полномочий депутатов Татьяны Ларионовой и Артема Прокофьева в связи с избранием в Государственную думу. Таким образом, освободилось два мандата, один по списку партии «Единая Россия» (Татьяна Ларионова), второй — от КПРФ (Артем Прокофьев). Руководство политических партий приняло соответствующие решения и назначило кандидатуры для замещения вакантных депутатских мандатов, сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

29 сентября окружные избиркомы в Татарстане зарегистрировали депутатов Госдумы нового созыва, за которых проголосовало больше всего избирателей в одномандатных округах.

Татьяна Леухина