В Кремле не обсуждают введение системы QR-кодов в самолетах и поездах

В Кремле не обсуждают введение QR-кодов на транспорте, в том числе в самолетах и поездах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Вчера он заявил, что власти не обсуждали сокращение сроков действия QR-кодов для переболевших и привитых. А вчерашнюю ситуацию, когда у россиян истекли или сократились сроки действия сертификата о вакцинации, представитель Кремля назвал техническим сбоем.

