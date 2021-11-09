В МФЦ начнут выдавать бумажные сертификаты вакцинации от COVID-19

В МФЦ с 16 ноября можно будет получить бумажные сертификаты о вакцинации против COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

— Всем, кто сделал прививку, выдается сертификат. Он автоматически отображается на портале госуслуг. С 16 ноября его можно будет получить и в многофункциональных центрах в бумажном виде. Для многих такой вариант удобнее, — приводит «РИА Новости» его слова.

Мишустин поручил Минцифры предусмотреть все технические возможности для того, чтобы люди получили такую услугу быстро и без сбоев.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Получить электронный сертификат или QR-код о перенесенной болезни можно было лишь с помощью портала госуслуг. Для этого на портале должна была быть подтвержденная учетная запись. Из-за этого в МФЦ в разных регионах России, в том числе и в Татарстане, образовывались огромные очереди.



МФЦ Татарстана предоставили более 93 тысяч услуг в период нерабочих дней — с 30 октября по 7 ноября. 43 тысячи из них — услуги по подтверждению учетной записи ЕСИА для получения сертификата о вакцинации. Повышенный спрос на подтверждение учетной записи еще сохраняется, поэтому МФЦ работают без выходных.

Татьяна Леухина