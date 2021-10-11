Итоги дня: обязательная вакцинация в Татарстане, визит Виктории Нуланд в Россию, поножовщина в школе Махачкалы
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на вечер понедельника, 11 октября:
- Сегодня днем управление Роспотребнадзора по Татарстану объявило о введении обязательной вакцинации от COVID-19 для ряда категорий граждан в республике. Так, вакцинироваться необходимо: лицам 60 лет и старше, работникам медицинских, образовательных организаций, социальных учреждений, работников организаций транспорта, энергетики, промышленных предприятий, строительства, сельского хозяйства; сотрудникам правоохранительных органов, государственных и муниципальных служащих; работников сферы услуг (сюда входят: торговля, парикмахерские, бани, спортучреждения, бытовые услуги, общепит; банки, почта, транспорт, такси, услуги сотовой связи, ЖКХ и энергетики; музеи, театры, кино, концертные и выставочные залы, библиотеки, досуговые и развлекательные центры, детские лагеря, туризм, СМИ, аптеки, ветеринарные клиники, гостиницы, автосервисы, доставка и др.); студентам, направляемым на производственную практику. Руководители должны организовать работу по вакцинации своих сотрудников вторым компонентом до 6 декабря текущего года. Первый компонент необходимо получить до 9 ноября.
- Главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина на пресс-конференции сегодня отметила, что отказаться от прививки от коронавируса по закону можно, но при условии непрохождения вакцинации сотрудник не сможет находиться в коллективах, которые определены обязательными для вакцинации от COVID-19. Все разъяснения Роспотребнадзора об ограничительных мерах в республике — в материале «Реального времени».
- Правительство Татарстана сегодня подписало постановление об оказании помощи семьям погибших и пострадавшим в авиационной катастрофе. Семьям погибших выплатят по одному миллиону рублей. Пострадавшим, получившим тяжкий или средний вред здоровью, выплатят по 400 тысяч рублей. Еще по 100 тысяч получат пострадавшие, получившие легкий вред здоровью. Средства будут выплачены из резервного фонда кабмина РТ. Республика возьмет на себя организацию похорон и транспортировку тел погибших к месту захоронения. Уже сегодня родственникам жертв трагедии начали выдавать тела. У морга в Набережных Челнах выстроился ряд катафалков. Шесть выживших в авиакатастрофе в Татарстане находятся в стабильном тяжелом состоянии. Выживших спасло то, что те сидели в хвостовой части самолета. В распоряжении «Реального времени» оказалось последнее видео парашютистов перед катастрофой. На нем они представляются, называют упражнение, конфигурацию купола и сообщают о своей готовности к прыжку с парашютом.
- Рестораторы вслед за торговыми центрами обратились к властям Татарстана после введения системы QR-кодов. Они оценивают спад прибыли в 30—70% от общей выручки после нововведения. Если система просуществует долго, многие кафе и рестораны окажутся под угрозой закрытия. «Реальное время» поговорило с рестораторами и руководителями театров о новых ограничительных мерах.
- Сегодня в Казани стартовали Международные учения команд быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера с использованием мобильных лабораторий. В мероприятии принимают участие 120 специалистов из 20 стран мира, а также делегация экспертов. Учения будут проходить до 15 октября.
- С начала сентября по сегодняшний день в Казани выросло количество звонков в скорую помощь с жалобами на ОРВИ или пневмонию: с 2300 до 3500 в неделю, или с 330 до 500 звонков в день. Увеличилось число обращений в провизорные госпитали — в РКБ, Республиканскую инфекционную больницу и городскую клиническую больницу №7 — с 380 в начале сентября до 600 в последние дни. Также выросло и число забора ПЦР-мазков, соответственно увеличился период ожидания результатов тестов. В столице Татарстана провакцинировались лишь 367,9 тысячи человек, или 37,7% от всего взрослого населения. Из людей старше 60 лет прививку сделали 84,7 тысячи казанцев — то есть лишь 32,6%, сообщили на «деловом понедельнике» в мэрии Казани.
- Родители учащихся гимназии №175 Казани, где в мае 19-летний бывший выпускник Ильназ Галявиев устроил стрельбу, обратились к президенту России Владимиру Путину и председателю СКР Александру Бастрыкину. Они просят содействия в вопросе закрытия уголовного дела против директора гимназии Амины Валеевой и пересмотре деталей в части ее обвинения. В распоряжении «Реального времени» оказался полный текст обращения.
- Синоптики пообещали татарстанцам на этой неделе «бабье лето». В дневные часы температуры воздуха будут достигать +17 градусов. Существенных осадков в ближайшие дни не ожидается. Однако в пятницу, 15 октября, и в субботу, 16 октября, через Татарстан пройдет атмосферный фронт западного циклона, из-за чего в отдельных районах возможен небольшой дождь. Но дневные температуры достигнут +16 градусов.
- 1 октября в газете The Sun вышла статья, в которой со ссылкой на анонимные источники утверждается, что «российский шпион» украл формулу вакцины от COVID-19, которую разработали университет Оксфорда и шведская компания AstraZeneca. По данным американских спецслужб, Россия в «Спутнике» скопировала технологию, используемую в оксфордской разработке. В РФПИ заявили, что материал «не несет никакого научного смысла». Там напомнили, что «Спутник V» создан на основе аденовируса человека, а вакцина AstraZeneca — на основе аденовируса шимпанзе.
- Сегодня в Татарстане за минувшие сутки выявили 102 новых случая COVID-19. Такое значение зарегистрировали впервые с 29 декабря. Всего с начала пандемии в Татарстане зарегистрированы 27 836 случаев заболевания, выздоровели 23 612 человек.
- Арбитражный суд Татарстана удовлетворил заявление ППК «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» о признании ООО «Инвест-Строй Торг» банкротом. Теперь в отношении юрлица открыли процедуру конкурсного производства. В ближайшее время начнется формирование реестра требований участников строительства.
- Сегодня Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен привел к присяге нового канцлера Александера Шалленберга и нового главу МИД Михаэля Линхарта. Шалленберг представляет Австрийскую народную партию (АНП). На своем посту он выступал за поддержание диалога с Москвой и против остановки проекта «Северный поток — 2». Предыдущий канцлер Себастьян Курц объявил о своей отставке в субботу. Это произошло после расследования антикоррупционной прокуратуры против него и девяти его приближенных по делу о коррупции и взяточничестве. Речь идет о «подкупе СМИ» в период с 2016 по 2018 год, чтобы те публиковали опросы с положительными откликами о партии Курца. Экс-канцлер отверг все обвинения.
- Вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев предложил ввести в России ежемесячные штрафы за отказ от вакцинации против коронавируса. В первую очередь это касается граждан, относящихся к группам риска. Приемлемая сумма штрафа, по его мнению, пять тысяч рублей. Инициативу прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал идею «нереальной» и противоречащей социальному характеру страны.
- Сегодня совет Евросоюза расширил список персональных санкций против российских и украинских физлиц и организаций «за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины». В перечень попали 8 человек. Ограничительные меры ввели против сотрудников судебных органов Крыма и Севастополя. Список увеличился до 85 физлиц и 48 организаций. Кроме того, Евросоюз на год продлил санкции в отношении ответственных за распространение и применение химического оружия.
- Как выяснило сегодня «Реальное время», первая автомобильная парковка для сотрудников и посетителей Детской республиканской клинической больницы в Казани обошлась в 39,4 миллиона рублей. Теперь они смогут оставлять свои автомобили в непосредственной близости к медучреждению. Парковка на 249 мест расположилась на пересечении улиц Рауиса Гареева и Уныш. С севера она граничит с участком ДРКБ, с запада — с транспортной магистралью ул. Гареева. С северо-восточной стороны от проектируемой парковки находится здание приемно-диагностического отделения с шестиэтажным зданием лечебного корпуса ДРКБ, с юго-западной стороны — пустырь и лицей №186. Все подробности — в материале интернет-газеты.
- КАМАЗ отправит сотрудников пенсионного возраста на удаленный режим работы, если те не имеют иммунитета к коронавирусу. Это коснется работников 65 лет и старше, которые не привились от COVID-19 или не перенесли инфекцию в последние полгода. Сотрудники, чья работа не может осуществляться в дистанционном формате, уйдут в простой с сохранением 2/3 оклада.
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России с начала года зафиксирован один случай заражения человека птичьим гриппом. По всей видимости, она рассказала о случае, произошедшем в феврале 2021 года. У семи сотрудников птицефабрики на юге России был выявлен птичий грипп A(H5N8). Там в декабре 2020 года среди поголовья птиц была зарегистрирована вспышка.
- В Казани доходы от приватизации муниципального имущества уже превысили плановый показатель на 33%, составив 146,2 млн рублей. Еще 106 млн рублей принесли арендаторы имущества, рассказал первый зампредседателя комитета земельных и имущественных отношений исполкома Казани Татьяна Козловская. С начала года в аренду было реализовано имущество общей площадью 2,6 тыс. кв. м, что принесло казанскому бюджету еще почти 24 млн рублей. В настоящий момент в аренде находятся 195 объектов нежилого фонда, что приносит бюджету города 12,5 млн рублей ежемесячного дохода.
- Полиция вызвала на допрос в качестве свидетелей всех пассажиров, в том числе Ксению Собчак, попавшего вчера в ДТП в Сочи Mercedes. В воскресенье вечером Mercedes, в котором ехала Собчак, обгоняя впереди идущий транспорт, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. В результате аварии пассажирка автомобиля «Фольксваген» от полученных травм скончалась до приезда бригады скорой помощи. Собчак позже в своем telegram-канале сообщала, что не торопила водителя и получила сотрясение мозга в аварии.
- Прошедший сентябрь на европейской территории России стал самым холодным за последние 25 лет и самым рекордно холодным в XXI веке. В отдельных районах фиксировались новые рекорды минимальной температуры. На большей части России суммы осадков за месяц превысили нормы. Это особенно заметно на европейской территории и на юге Дальневосточного региона, где они превышены в 2—2,5 раза, а также на юге Урала.
- В Махачкале в школе №51 девятиклассник пырнул ножом своего одноклассника, в результате чего школьник скончался в больнице. Напавшего доставили в отдел полиции. На место происшествия прибыли врио министра образования и науки Дагестана Яхья Бучаев и сотрудники министерства. По факту нападения возбуждено уголовное дело по ст.105 УК РФ «Убийство».
- Центробанк включил АО «Тинькофф Банк» в перечень системно значимых кредитных организаций (СЗКО) в 2021 году. Это объясняется активным ростом бизнеса, существенно превышающего среднерыночный, а также обширной клиентской базой. Таким образом, количество значимых банков достигло 13.
- Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков в опубликованной в понедельник статье на портале «Актуальные комментарии» высказал мнение, что к 2121 году может установиться так называемая «безлюдная демократия», которая, в частности, приведет к упразднению парламента из-за его ненужности. Сенатор Александр Башкин отметил, что парламент через сто лет перестанет существовать из-за налаживания диалога народа с властью посредством интернета. Но пока за 800 с лишним лет существования парламентаризма он доказал свою универсальность.
- Заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев сообщил, что новая 100-рублевая банкнота может поступить в оборот в конце 2022 года. В следующем году ее планируют изготовить и выпустить в обращение. Однако насыщение оборота будет проходить постепенно.
- В Казани сегодня прошла церемония прощания с Фандасом Сафиуллиным. Его похоронили на кладбище «Курган». Сафиуллин умер на 86-м году жизни. Он избирался депутатом республиканского парламента нескольких созывов, в 1999—2003 годах работал депутатом Госдумы РФ III созыва.
- Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, прибывшая сегодня в Москву на переговоры, заявила, что их основной темой станут стабильные и предсказуемые отношения России и США. Ее рабочая поездка продлится до 13 октября.
- Ассоциация онкологов России (АОР) создала специальный комитет, занимающийся проблемами онкобольных с ВИЧ-инфекцией. Он будет заниматься анализом клинического опыта, разработкой и внедрением клинических рекомендаций, обеспечением экспертной и практической поддержки врачей, сталкивающихся с подобными клиническими ситуациями в своей практике.
- Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил, что Молдавия заинтересована в заключении долгосрочного контракта на поставку газа с «Газпромом». При этом власти страны попросили продлить контракт на условиях 2019 года.
Татьяна ЛеухинаТатарстан Управление Роспотребнадзора по Республике ТатарстанПатяшина Марина АлександровнаКАМАЗАрбитражный суд Республики Татарстан
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