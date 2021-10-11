Вирусолог Александр Лукашев предложил ввести штрафы за отказ от вакцинации

Фото: Максим Платонов

Вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев предложил ввести в России ежемесячные штрафы за отказ от вакцинации против коронавируса. В первую очередь это касается граждан, относящихся к группам риска. По его мнению, введение QR-кодов — это мягкие разрешительные меры.

Александр Лукашев оценил лечение одного больного COVID-19 вместе с косвенным ущербом почти в полмиллиона рублей. Учитывая это, вирусолог рассчитал приемлемую сумму штрафа — пять тысяч рублей в месяц. Он добавил, что такие меры вполне разумны, поскольку люди уже давно привыкли платить за вредные привычки: акцизы на алкоголь и сигареты, передает радиостанция «Говорит Москва».

Фото: Максим Платонов

Для стимулирования темпов вакцинации власти многих регионов страны уже ввели систему пропуска по QR-кодам. Несколькими днями ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла, что в стране полностью привиты уже более 42 миллионов человек.

Диана Жиленкова