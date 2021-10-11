Долгожданная парковка у ДРКБ на 249 мест обошлась в 39 миллионов

Фото: Марат Ким

Строительство парковки обойдется в 39,4 миллиона

Первая автомобильная парковка для сотрудников и посетителей Детской республиканской клинической больницы в Казани обошлась в 39,4 миллиона рублей. Теперь они смогут оставлять свои автомобили в непосредственной близости к медучреждению. Ранее посетителям медучреждения, многие из которых приезжают специально из районов Татарстана, приходилось искать места для авто вдоль дорог и на территории ЖК «Солнечный город». Конечно, парковка всего лишь на 249 мест проблему полностью не решит, но жизнь посетителям больницы облегчит.

Парковка в Приволжском районе Казани у ДРКБ расположилась на пересечении улиц Рауиса Гареева и Уныш. С севера она граничит с участком ДРКБ, с запада — с транспортной магистралью ул. Гареева. С северо-восточной стороны от проектируемой парковки находится здание приемно-диагностического отделения с шестиэтажным зданием лечебного корпуса ДРКБ, с юго-западной стороны — пустырь и лицей №186.

По плану парковка выглядит как специальная открытая площадка в форме вытянутого прямоугольника, предназначенная преимущественно для легковых автомобилей сотрудников и посетителей ДРКБ. Ее территория огорожена забором, имеет две калитки для пешеходов, три автоматических шлагбаума и контрольно-пропускной пункт. Въезд и выезд на автостоянку расположен со стороны ул. Рауиса Гареева.

Вместимость парковки у ДРКБ — 249 машино-мест, 25 из которых выделены для автомобилей маломобильных групп населения. Для граждан с инвалидностью, передвигающихся на кресле-коляске, документацией предусмотрено девять парковочных мест. С западной стороны участка для размещения парковки для удобства пешеходов предусмотрен тротуар, по которому они могут пройти к медучреждению.

Источник: техническая документация к тендеру

Для создания парковки подрядчику пришлось уложить асфальт, нанести разметку обозначения движения по полосам со световозвращающими элементами и устроить металлические пешеходные ограждения.

Как сообщили «Реальному времени» очевидцы, парковка у ДРКБ уже оборудована. На сайте медучреждения информации о ней нет. Есть лишь положение о пропускном режиме на его территорию, в котором упоминается стоянка приемного отделения, куда сотрудник охраны направляет при необходимости. При этом проезд на специальную площадку около КПП у здания РКБ беспрепятственный.

О парковке для ДРКБ задумались два года назад

Техническое задание на разработку проекта по строительству парковки у ДРКБ в татарстанском Минстрое утвердили еще в ноябре 2019-го. В документе, подписанном уже экс-министром строительства РТ Иреком Файзуллиным, планировалось размещение автостоянки на 210 машино-мест.

Техническое задание на строительство парковки согласовали с главным врачом ДРКБ Айратом Зиатдиновым, министром здравоохранения РТ Маратом Садыковым и главой Минстроя Татарстана Иреком Файзуллиным. Под нее выделялся участок площадью свыше 7,3 тыс. кв. метров.

Задание на проектирование парковки в ГИСУ Татарстана утвердили лишь в прошлом году. На документации стоит подпись уже экс-главы ведомства Марата Айзатуллина. От проектировщика требовалось предусмотреть наиболее эффективный и рациональный вариант использования планировки территории под автостоянку, наружное освещение и отвод ливневых вод. В исполкоме Казани указали, что для отвода дождевых и талых вод с территории парковки необходимо запроектировать и выполнить строительство сетей ливневой канализации закрытого типа, а затем подключить их к существующим сетям диаметром 1000 мм по улице Г. Ахунова.

Проектированием парковки занимался ГУП «Татинвестгражданпроект». Контракт с ним заключили в апреле 2020-го.

Минземимущества в итоге удалось получить участок для строительства парковки у ДРКБ. Фото tatarstan.ru

Участок на парковку выбило Минземимущества РТ

Заявление об использовании участка площадью более 5 тысяч «квадратов» под автостоянку направило Министерство земельных и имущественных отношений РТ, после чего городские власти назначили общественные слушания, которые проходили с 25 марта по 22 апреля.

Минземимущества в итоге удалось получить участок для строительства парковки у ДРКБ. В июне исполком Казани опубликовал постановление, в котором разрешил ведомству использовать ранее предназначенный для ведения личного подсобного хозяйства участок как парковку. Его кадастровая стоимость оценивается более чем в 2,65 млн рублей.



Позаботились и о комфортном подъезде к ДРКБ. В этом году по просьбе казанцев отремонтировали улицу Рауиса Гареева — участок протяженностью 1,4 км от Оренбургского проезда до дома №90. На дороге уложили новый асфальт, а вдоль нее построили новые тротуары общей площадью 1 582 «квадратов». Кроме того, установили новые дорожные и газонные бортовые камни протяженностью 3 077 м. Там же планировалось установить 220 дорожных знаков и 580 погонных метров пешеходных ограждений, реконструировать три светофора и нанести дорожную разметку из термопластика со светоотражающими элементами. Работы на улице Рауиса Гареева выполнялись по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Татьяна Демина