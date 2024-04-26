Татарстанская спортсменка стала лучшей на всероссийских соревнованиях по парашютному спорту

Парашютисты из Татарстана приняли участие во всероссийских соревнованиях, посвященных 63-летию полета Юрия Гагарина. Турнир проходил в Саратове с 11 по 15 апреля.

В соревнованиях участвовали 46 спортсменов из 14 команд. Они представляли Саратовскую, Самарскую, Смоленскую, Курскую, Липецкую, Ульяновскую, Челябинскую области, Ставропольский край, Республику Татарстан, Марий Эл и Луганскую Народную Республику.

Татарстан представляли два спортсмена — Анджела Говорова и Ильнур Хуснуллин. Анджела Говорова показала высокий результат — 8 сантиметров в сумме пяти прыжков. Она стала победителем в женском и смешанном ветеранском зачетах.

Команда Татарстана заняла третье место. От победителей их отделяло всего три сантиметра.

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Рената Валеева