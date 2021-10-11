Семьи погибших при крушении самолета в Татарстане получат по 1 млн рублей

Фото: МЧС РТ

Правительство Татарстана подписало постановление об оказании помощи семьям погибших и пострадавшим в авиационной катастрофе. Об этом сообщили в пресс-службе президента РТ

Семьям погибших выплатят по одному миллиону рублей. Пострадавшим получившим тяжкий или средний вред здоровью, выплатят по 400 тысяч рублей. Еще по 100 тысяч получат пострадавшие, получившие легкий вред здоровью. Средства будут выплачены из резервного фонда Кабмина РТ.

Выплаты в оперативном порядке произведет Министерство труда, занятости и социальной защиты. Также республика возьмет на себя организацию похорон и транспортировку тел погибших к месту захоронения.

В воскресенье утром под Мензелинском потерпел крушение легкомоторный L-410, на борту которого были 20 парашютистов и 2 пилота. 16 человек погибли, шестеро выжили. Подробности трагедии — в нашем материале. Расследование уголовного дела передано в центральный аппарат СКР.

11 октября в Татарстане объявлен днем траура в связи с крушением самолета.

Ольга Шагиева