Появилось видео с парашютистами перед катастрофой в Мензелинске

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В распоряжении «Реального времени» оказалось видео момента переклички парашютистов перед авиакатастрофой в Мензелинске. На опубликованных кадрах они представляются, называют упражнение, конфигурацию купола и сообщают о своей готовности к прыжку с парашютом.

В воскресенье утром под Мензелинском потерпел крушение легкомоторный L-410, на борту которого были 20 парашютистов и 2 пилота. 16 человек погибли, шестеро выжили. Расследование уголовного дела передано в центральный аппарат СКР. 11 октября в Татарстане объявлен днем траура в связи с крушением самолета.