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Появилось видео с парашютистами перед катастрофой в Мензелинске

18:10, 11.10.2021 1
Появилось видео с парашютистами перед катастрофой в Мензелинске
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В распоряжении «Реального времени» оказалось видео момента переклички парашютистов перед авиакатастрофой в Мензелинске. На опубликованных кадрах они представляются, называют упражнение, конфигурацию купола и сообщают о своей готовности к прыжку с парашютом.

В воскресенье утром под Мензелинском потерпел крушение легкомоторный L-410, на борту которого были 20 парашютистов и 2 пилота. 16 человек погибли, шестеро выжили. Расследование уголовного дела передано в центральный аппарат СКР. 11 октября в Татарстане объявлен днем траура в связи с крушением самолета.

Происшествия Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:15
    Блин, такие молодые, красивые, улыбаются. Знали бы, что их ждёт через несколько минут
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