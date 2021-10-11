Новая 100-рублевая купюра выйдет в оборот только в конце 2022 года

ЦБ РФ рассчитывает, что новая 100-рублевая банкнота поступит в оборот в конце 2022 года. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев

В следующем году ее планируют изготовить и выпустить в обращение. Однако насыщение оборота будет проходить постепенно.

«Нам потребуется приличное время — несколько месяцев, чтобы кредитные организации настроили свои счетно-сортировальные машины, устройства самообслуживания, попросту говоря, банкоматы, под эту новую банкноту. Поэтому они у нас будут в наличии, но мы их будем распределять сначала по кредитным организациям для тестирования этого оборудования», — рассказал Алексеев в интервью газете «Известия».

Ранее в Центробанке рассказали о новом дизайне банкнот номиналом 100 рублей. На новых купюрах появятся контрастные цифры и надписи, рельефные метки для определения номиналов незрячими людьми. Цветовое решение будет похоже на существующие 100 рублей.



Ольга Шагиева