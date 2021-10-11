ЕС ввел санкции против россиян за «подрыв суверенитета Украины»

Совет Евросоюза расширил список персональных санкций против российских и украинских физлиц и организаций «за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины». В перечень попали 8 человек.

Ограничительные меры ввели против сотрудников судебных органов Крыма и Севастополя. Список увеличился до 85 физлиц и 48 организаций.

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Санкции предусматривают ограничения на поездки и заморозку активов в ЕС, пишет «РИА Новости».

Сегодня Евросоюз на год продлил санкции в отношении ответственных за распространение и применение химического оружия. Ограничительные меры будут действовать до 16 октября 2022 года.

