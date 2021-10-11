В Кремле прокомментировали предложение ввести штрафы за отказ от вакцинации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение вирусолога Александра Лукашева ввести штрафы за отказ от вакцинации против COVID-19. Эту инициативу представитель Кремля назвал «нереальной» и отметил, что она противоречит социальному характеру страны.

Песков отметил, что социальный характер государства, самым большим приверженцем которого является президент Владимир Путин, записан в Конституции России. Поэтому в РФ подобные меры нереальны, пишет «РИА Новости».

Фото: kzn.ru

Об инициативе ввести штрафы стало известно сегодня. Вирусолог оценил лечение одного больного коронавирусом вместе с косвенным ущербом почти в полмиллиона рублей и, учитывая это, рассчитал приемлемую сумму штрафа — пять тысяч рублей в месяц.



Диана Жиленкова