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В Кремле прокомментировали предложение ввести штрафы за отказ от вакцинации

13:28, 11.10.2021 1
В Кремле прокомментировали предложение ввести штрафы за отказ от вакцинации
Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение вирусолога Александра Лукашева ввести штрафы за отказ от вакцинации против COVID-19. Эту инициативу представитель Кремля назвал «нереальной» и отметил, что она противоречит социальному характеру страны.

Песков отметил, что социальный характер государства, самым большим приверженцем которого является президент Владимир Путин, записан в Конституции России. Поэтому в РФ подобные меры нереальны, пишет «РИА Новости».

Фото: kzn.ru

Об инициативе ввести штрафы стало известно сегодня. Вирусолог оценил лечение одного больного коронавирусом вместе с косвенным ущербом почти в полмиллиона рублей и, учитывая это, рассчитал приемлемую сумму штрафа — пять тысяч рублей в месяц.

Диана Жиленкова
ОбществоВластьМедицина

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:01
    Пока мы платим налоги на медицину какие еще поборы? У этого "умника" похоже "ковид головного мозга".. Тем более привитые также болеют и лежат в больницах, а значит могут заражать других.. Так в чем разница? В том что для самоуспокоения привитым обещают легкое течение болезни? Но известны случаи когда привитые болеют тяжело.. Следующее обещание видимо будет, что привитые не умрут? Но уже известны и смертельные случаи среди привитых. Что еще может пообещать система? QR-коды для прохода напрямую в Джаннат? Вот это уже ни подтвердить, ни опровергнуть..
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