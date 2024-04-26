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Банк России опубликовал курс валют на 27 апреля

16:20, 26.04.2024

Банк России опубликовал официальный курс валют на субботу, 27 апреля. По отношению к основным денежным единицам рубль усилился.

Так, цена юаня понизилась на 0,04 рубля, доллар упал в цене на 0,12 рубля, евро также поднялся на 0,01 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань — 12,64 рубля (-0,04);
  • доллар — 92,01 рубля (-0,12);
  • евро — 98,72 рубля (+0,01).

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Рената Валеева
Экономика Татарстан

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