Банк России опубликовал курс валют на 27 апреля
Банк России опубликовал официальный курс валют на субботу, 27 апреля. По отношению к основным денежным единицам рубль усилился.
Так, цена юаня понизилась на 0,04 рубля, доллар упал в цене на 0,12 рубля, евро также поднялся на 0,01 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань — 12,64 рубля (-0,04);
- доллар — 92,01 рубля (-0,12);
- евро — 98,72 рубля (+0,01).
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