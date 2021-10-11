Шесть выживших после авиакатастрофы в Татарстане находятся в стабильном тяжелом состоянии

Фото: Фото: МЧС РТ

Шесть выживших в авиакатастрофе в Татарстане находятся в стабильном тяжелом состоянии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление министра здравоохранения республики Марата Садыкова в эфире «России-24».

По словам министра, основными повреждениями являются множественные переломы конечностей, ребер, ключицы, позвоночника, ушибы. Выживших спасло то, что те сидели в хвостовой части самолета.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Легкомоторный самолет L-410 потерпел крушение вчера утром. На борту находились 20 парашютистов и 2 пилота. Погибли 16 человек. В связи со случившимся в Татарстане 11 октября объявляется днем траура. Подробности трагедии — в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова