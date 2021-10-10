В Татарстане суточная заболеваемость COVID-19 перевалила за 100 впервые с 29 декабря

Впервые с 29 декабря количество зарегистрированных случаев COVID-19 в республике превысило 100: на 10 октября в Татарстане фиксируется 102 новых случая COVID-19, из них 101 — контактный, 1 — завозной.

32 новых пациента положили в больницу, 70 лечатся дома. Больше всего случаев выявлено в Казани (31), 26 новых случаев зарегистрировали в Набережных Челнах. 6 новых пациентов — в Альметьевском районе, 4 — в Нижнекамском, 5 — в Чистопольском.

Всего с начала пандемии в Татарстане зарегистрированы 27 836 случаев заболевания, выздоровели 23 612 человек.

С понедельника в республике действуют новые ограничения: чтобы войти в ресторан, в ТРЦ или в фитнес-клуб, надо предъявить QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании за последние полгода. Рестораторы республики готовятся потерять до 70% дохода, но инфекционисты утверждают, что это необходимые меры.

Людмила Губаева