Европейский союз продлил на год санкции по химоружию

Евросоюз на год продлил санкции в отношении ответственных за распространение и применение химического оружия. Ограничительные меры будут действовать до 16 октября 2022 года. В настоящий момент в списке нежелательных персон находятся 15 физических и два юридических лица, связанные с нападениями в Сирии и Солсбери. Также запреты введены в отношении сирийского Центра научных исследований и изысканий.

Впервые санкционный режим был введен в 2018 году в отношении лиц, ответственных за разработку и применение химоружия, и тех, кто оказывает различные виды поддержки в этом. Сейчас под ограничения попадают и российские граждане, в их числе — Александр Петров и Руслан Боширов, считающиеся британскими спецслужбами «агентами ГРУ», передает ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС.

Фото: pixabay.com

Санкции были продлены и в прошлом году, когда ограничительные меры действовали в отношении девяти человек: пять связаны с химическими нападениями в Сирии и четыре — с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери.



Диана Жиленкова