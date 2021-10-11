В Казани доходы от приватизации муниципального имущества составили 146,2 млн рублей

В Казани доходы от приватизации муниципального имущества уже превысили плановый показатель на 33%, составив 146,2 млн рублей. Еще 106 млн рублей принесли арендаторы имущества, рассказал первый зампредседателя комитета земельных и имущественных отношений исполкома Казани Татьяна Козловская.

Аукционные торги, на которых распродается муниципальная собственность, ушли в онлайн еще два года назад. По словам Козловской, это служит минимизации коррупционных рисков. Электронные торги позволили и расширить географию покупателей муниципального имущества. Всего за 9 месяцев 2021 года было проведено три электронных аукциона по 19 муниципальным объектам, по результатам аукционов было заключено 8 договоров купли-продажи. Объекты общей площадью 1,8 тыс. кв. м ушли с молотка за 31,2 млн рублей. В том числе и одному предпринимателю из далекой республики Алтай.

Фото: realnoevremya.ru

Кроме того, с начала года в аренду было реализовано имущество общей площадью 2,6 тыс. кв. м, что принесло казанскому бюджету еще почти 24 млн рублей. В настоящий момент в аренде находятся 195 объектов нежилого фонда, что приносит бюджету города 12,5 млн рублей ежемесячного дохода.

Чиновник также выразила надежду, что в скором времени в законодательство внесут необходимые изменения, которые позволят проводить торги в электронной форме и в отношении земельных участков (которые пока продаются традиционно «в молоточной форме»). Это позволило бы, в частности, привлечь в Казань бизнес-сообщества из других российских регионов.