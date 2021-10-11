В Татарстане на этой неделе потеплеет до +17 градусов

В Татарстан на этой неделе придет настоящее «бабье лето» — в дневные часы температуры воздуха будут достигать до +17 градусов. Существенных осадков в ближайшие дни не ожидается, сообщили в Гидрометцентре РТ.

Сегодня в полдень в Татарстане воздух прогрелся до +10..+14°С. В некоторых районах республики прошел дождь.

Во вторник, 12 октября, синоптики прогнозируют дневные температуры от +11..до +16 градусов, ночные — от +2 до +7 градусов. Существенных осадков не ожидается.

В среду и в четверг, 13 и 14 октября, в Татарстане днем воздух прогреется до +12.. +17°С. Ночью температуры опустятся до 0..+7 градусов.

Фото: Максим Платонов (архив)

В пятницу, 15 октября, и в субботу, 16 октября, через Татарстан пройдет атмосферный фронт западного циклона, из-за чего в отдельных районах возможен небольшой дождь. Ночью температуры составят +2..+7 градусов. Днем в пятницу воздух прогреется до +10..+15 градусов, в субботу — до +8..+13°С.



Напомним, в конце прошлого месяца Гидрометцентр Татарстана спрогнозировал запоздалое бабье лето в октябре благодаря обширному антициклону. Воздух начнет «неплохо по осенним меркам» прогреваться, пообещали тогда синоптики.



Татьяна Демина