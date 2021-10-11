Прошедший сентябрь в России стал самым холодным в XXI веке

Фото: Максим Платонов (архив)

Прошедший сентябрь на европейской территории России стал самым холодным за последние 25 лет и самым рекордно холодным в XXI веке. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды России.

На всей территории европейской части среднемесячная температура воздуха оказалась ниже нормы. В отдельных районах фиксировались новые рекорды минимальной температуры. Холодная осень пришла на смену аномально жаркому лету уже с первых дней.

Фото: realnoevremya.ru

Кроме того, на большей части России суммы осадков за месяц превысили нормы. Это особенно заметно на европейской территории и на юге Дальневосточного региона, где они превышены в 2—2,5 раза, а также на юге Урала.



В пресс-службе КФУ ранее сообщали, что сентябрь на территории Татарстана выдался холодным и дождливым. Среднесуточная температура воздуха составляла +9,8 градуса.



Татьяна Леухина