Начали выдавать тела погибших при крушении самолета в Татарстане

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В Набережных Челнах родственникам начали выдавать тела погибших при крушении самолета. У морга выстроился ряд катафалков.

Напомним, что при крушении самолета погибли 16 человек. Подробности трагедии — в нашем материале. Расследование уголовного дела передано в центральный аппарат СКР. Семьям погибших выплатят по 1 млн рублей из резервного фонда Кабмина РТ. Также республика взяла на себя организацию похорон и транспортировку тел погибших к месту захоронения.

11 октября в Татарстане объявлен днем траура в связи с крушением самолета.

Ольга Шагиева