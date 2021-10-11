Нуланд назвала главную тему переговоров в Москве

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что основной темой предстоящих в Москве переговоров станут стабильные и предсказуемые отношения России и США.

— Стабильные и предсказуемые отношения, — ответила она «РИА Новости» на вопрос о том, что станет главной темой предстоящих переговоров в Москве.

Фото: flickr.com

Заместитель госсекретаря США прибыла в Москву в понедельник. Ее рабочая поездка продлится до 13 октября.

Ранее сообщалось, что Виктория Нуланд запланировала визит в Россию осенью. Отмечалось, что она может встретиться с заместителями министра иностранных дел Сергеем Рябковым, который курирует отношения с США, и Андреем Руденко, в чьем ведении находятся отношения со странами постсоветского пространства, включая Украину.



Алексей Нечаев