«Тинькофф Банк» включили в перечень системно значимых кредитных организаций

Центробанк включил АО «Тинькофф Банк» в перечень системно значимых кредитных организаций (СЗКО) в 2021 году. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Включение в список значимых банков объясняется активным ростом бизнеса, существенно превышающего среднерыночный, а также обширной клиентской базой.

Фото: cbr.ru

В список системно значимых кредитных организаций входят: Сбербанк, ВТБ, «Газпромбанк», «Альфа-Банк», «Россельхозбанк», «Промсвязьбанк», «Московский кредитный банк», «Открытие», «Росбанк», «Райффайзенбанк», «Юникредит банк» и «Совкомбанк».