«Тинькофф Банк» включили в перечень системно значимых кредитных организаций
Центробанк включил АО «Тинькофф Банк» в перечень системно значимых кредитных организаций (СЗКО) в 2021 году. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Включение в список значимых банков объясняется активным ростом бизнеса, существенно превышающего среднерыночный, а также обширной клиентской базой.
В список системно значимых кредитных организаций входят: Сбербанк, ВТБ, «Газпромбанк», «Альфа-Банк», «Россельхозбанк», «Промсвязьбанк», «Московский кредитный банк», «Открытие», «Росбанк», «Райффайзенбанк», «Юникредит банк» и «Совкомбанк».ЭкономикаФинансы
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