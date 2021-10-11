По факту убийства школьника в Махачкале возбуждено уголовное дело

В школе №51 Махачкалы произошло нападение на девятиклассника. Одноклассник нанес ему ножевое ранение, в результате чего школьник скончался в больнице. Напавшего доставили в отдел полиции. На место происшествия прибыли врио министра образования и науки Дагестана Яхья Бучаев и сотрудники министерства.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по ст.105 УК РФ «Убийство». По версии следствия, ранение произошло в ходе драки между учащимися. Также ведомство даст правовую оценку действиям руководства школы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение от следственного управления СК по Дагестану.

Фото: realnoevremya.ru

В прошлом месяце задержали 18-летнего студента из Красноярска, который готовил нападение на однокурсников в техникуме. По версии следствия, у обвиняемого произошел конфликт со сверстниками, в результате которого тот решился на убийство. Студент вину признал.

Диана Жиленкова