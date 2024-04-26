В Казани определились полуфиналисты Кубка России по хоккею на траве

В Казани прошли игры Кубка России по хоккею на траве среди мужчин. По результатам матчей в подгруппах А и Б стали известны команды, которые продолжат борьбу за почетный трофей.

В первом полуфинале за победу поборются хоккеисты подмосковного клуба «Динамо-Электросталь» и московского «Востока». Во втором матче клюшки скрестят казанский «Динамо-Ак Барс» и «Динамо-Строитель» из Электростали. Матчи пройдут 27 апреля в 14.00 и 16.00 соответственно.

Помимо игр за выход в финал в этот день брестский «Строитель» и столичный «Минск» разыграют 5-е место. Стартовый свисток прозвучит в 12.00.

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Рената Валеева