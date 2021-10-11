КАМАЗ отправит работников-пенсионеров без иммунитета к COVID-19 на удаленку или в простой
КАМАЗ отправит сотрудников пенсионного возраста на удаленный режим работы, если те не имеют иммунитета к коронавирусу. К таковым относятся работники 65 лет и старше, которые не привились от COVID-19 или не перенесли инфекцию в последние полгода. Сотрудники, чья работа не может осуществляться в дистанционном формате, уйдут в простой с сохранением 2/3 оклада.
В настоящий момент на предприятиях КАМАЗа в Набережных Челнах числится 1,5 тысячи сотрудников в возрасте 65 лет и старше. Около 1,1 тысячи из них уже сделали прививку от коронавируса, сообщает издание «Вести КАМАЗа» со ссылкой на заявление директора департамента развития персонала Светланы Михеевой.
Меры по повышению темпов иммунизации от коронавируса среди пожилых людей принимаются в различных регионах России. Например, с сегодняшнего дня в Татарстане лица старше 65 лет, которые не вакцинировались или не перенесли заболевание в последние 6 месяцев, отправляются на самоизоляцию. А в Санкт-Петербурге при низких темпах вакцинации не исключили принятие мер, направленных на исключение контактов пенсионеров с потенциально инфицированными гражданами.
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