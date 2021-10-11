КАМАЗ отправит работников-пенсионеров без иммунитета к COVID-19 на удаленку или в простой

КАМАЗ отправит сотрудников пенсионного возраста на удаленный режим работы, если те не имеют иммунитета к коронавирусу. К таковым относятся работники 65 лет и старше, которые не привились от COVID-19 или не перенесли инфекцию в последние полгода. Сотрудники, чья работа не может осуществляться в дистанционном формате, уйдут в простой с сохранением 2/3 оклада.

В настоящий момент на предприятиях КАМАЗа в Набережных Челнах числится 1,5 тысячи сотрудников в возрасте 65 лет и старше. Около 1,1 тысячи из них уже сделали прививку от коронавируса, сообщает издание «Вести КАМАЗа» со ссылкой на заявление директора департамента развития персонала Светланы Михеевой.

Фото: Максим Платонов (архив)

Меры по повышению темпов иммунизации от коронавируса среди пожилых людей принимаются в различных регионах России. Например, с сегодняшнего дня в Татарстане лица старше 65 лет, которые не вакцинировались или не перенесли заболевание в последние 6 месяцев, отправляются на самоизоляцию. А в Санкт-Петербурге при низких темпах вакцинации не исключили принятие мер, направленных на исключение контактов пенсионеров с потенциально инфицированными гражданами.



Диана Жиленкова