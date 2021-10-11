Арбитражный суд Татарстана признал застройщика проблемного ЖК «Поколение» банкротом
Арбитражный суд Татарстана удовлетворил заявление ППК «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» о признании ООО «Инвест-Строй Торг» банкротом. Об этом сообщается в Telegram-канале «Фонда защиты прав дольщиков».
В отношении юрлица открыли процедуру конкурсного производства. Исполнительный директор Фонда поддержки дольщиков РТ Иван Новиков сообщил, что в ближайшее время начнется формирование реестра требований участников строительства.
2 июля текущего года жилой комплекс «Поколение» на улице Аделя Кутуя, 83а признали проблемным в связи с нарушением сроков его передачи. Квартиры должны были передать дольщикам еще в 2020 году. Были нарушены права около 100 граждан. Арбитражный суд Татарстана 22 июня принял иск о признании банкротом застройщика ЖК «Поколение» — ООО «Инвест-Строй Торг».
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