Итоги дня: приговор Мусину, главные враги России, по версии Путина, обнуление губернаторов
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на вечер понедельника, 27 сентября:
- Сегодня стартовало оглашение приговора экс-главе «Татфондбанка» Роберту Мусину. В целом ущерб составляет более 50 миллиардов рублей. Мусина уже признали виновным по пяти эпизодам из шести в деле о злоупотреблениях полномочиями. Оглашение приговора продолжится завтра и может растянуться на несколько дней. Последние данные по делу — в материале «Реального времени».
- Минздрав России одобрил начало клинических испытаний отечественной вакцины от коронавируса «Бетувакс». Первый и второй этап испытаний будут проведены на 170 пациентах, разрешение на использование препарата действует до 31 августа 2022 года. Разработчики предполагают, что препарат может быть использован для ревакцинации и в иммунизации групп риска.
- В Казани ГИБДД оштрафовала водителей внедорожников, которые перекрыли «Миллениум» ради съемок клипа. Одним из водителей оказался Альберт Нурминский, автор песни, на которую снимался видеоролик. Позже исполнитель публично извинился за созданные неудобства.
- В Казани открылось кафе Eclair после повторной проверки Роспотребнадзора, которая прошла из-за обнаружения сальмонеллы у посетителей и сотрудников заведения. Кафе приостановило работу 4 сентября, а 13 сентября суд постановил закрыть его на 3 месяца. Позднее специалисты Роспотребнадзора были приглашены на внеплановую проверку, затем на официальную, по результатам которой суд разрешил Eclair возобновить работу.
- Имущественный комплекс старейшего челнинского предприятия ООО «КамгэсЗЯБ» продан за 419,6 миллиона рублей. Покупателем стала дочерняя компания холдинга «Ак Барс» — ООО «Каен». Подробнее — в материале «Реального времени».
- В Уфе задержали пять участников неонацистской группировки, готовивших теракт. Преступление планировалось на объектах правоохранительных органов. Задержанные 2001—2003 годов рождения. В местах их проживания, а также в созданном тайнике изъяли готовое взрывное устройство, компоненты и инструкцию для его сборки, холодное оружие. Возбуждены уголовные дела по факту приготовления к террористическому акту.
- Организатор восхождения на Эльбрус написал явку с повинной и в ходе допроса дал подробные признательные показания. По решению следователя подозреваемого задержали. По факту гибели пятерых альпинистов было возбуждено уголовное дело.
- В Татарстане руководство ООО «Технохимпром» подозревают в неуплате налогов в общей сумме свыше 49 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. По версии следствия, с января 2016 года по март 2018 года неустановленный представитель организации внес в налоговые декларации и другие документы ложные сведения ради получения выгоды.
- Петербургский суд отказал в смягчении приговора историку Олегу Соколову, признанному виновным в убийстве своей студентки и незаконном хранении оружия. Адвокат обвиняемого утверждал, что тот совершил преступление в состоянии аффекта, однако суд отказал в повторной психологической экспертизе и оставил приговор сроком 12,5 года строгого режима.
- Президент РТ Рустам Минниханов прибыл в Туркменистан для участия в торжествах, организованных в честь празднования Дня независимости государства. В рамках визита прошла встреча с президентом Гурбангулы Бердымухамедовым, в ходе которой обсудили возможности для наращивания контактов республик. В заключение Минниханова наградили орденом Туркменистана Garaşsyzlyk.
- Полиция Самарской области расследует восемь уголовных дел против финансовой пирамиды Finiko. В период с июля 2020 года по июль 2021 года жители Самары потеряли более 6 миллионов рублей. Дела возбуждены по факту мошенничества.
- Между Татарстаном и Санкт-Петербургом начали курсировать контейнерные поезда, первый из которых прибыл в петербургский порт сегодня. Он состоял из 57 контейнеров по 40 футов, они содержали татарстанские экспортные товары. Поезд будет отправляться еженедельно, транзитное время составляет 4 суток.
- Экс-волейболист казанского «Зенита» Эрвин Нгапет признан Европейской конфедерацией волейбола игроком года. Ранее француз стал MVP (награда, которую получает самый полезный игрок команды) олимпийского турнира в Токио, где вместе со сборной завоевал золотые медали.
- Казанская Дирекция парков и скверов за 2021 год заработала 56,5 миллиона рублей, это на 16,5 миллиона больше, чем за весь прошлый год. Наибольшую прибыль принес центр семьи «Казан». Также в бюджет поступают деньги от размещенных в парках объектов питания и услуг.
- В Кабмине РФ поддержали законопроект о праве регионов вводить свои правила содержания и выгула домашних животных. Его внесли в Госдуму. Авторы проекта предлагают регионам установить требования, направленные на обеспечение безопасности людей, животных и сохранности имущества.
- В Госдуму внесли законопроект, разрешающий губернаторам избираться более двух сроков подряд. Кроме того, законопроектом предлагается установить единообразный подход в наименованиях органов государственной власти субъекта РФ. Высшее должностное лицо региона может называться только «главой субъекта Федерации». Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявил, что в стране должна быть только одна должность президента. Он отметил, что вместе с тем существует специфика некоторых регионов (в частности, речь идет о Татарстане). К ней Владимир Путин относится с пониманием, но в перспективе все должно прийти к единообразию.
- В Набережных Челнах жители города бойкотируют автозаправки из-за резкого роста цен на топливо. Владелец сети автозаправок Наиль Хуббатуллин обратил внимание на то, что в Татарстане оптовая цена топлива дороже розничной, поэтому бойкот водителей не отразится на прибыли.
- В Набережных Челнах студентов политехнического колледжа эвакуировали после поступления сообщения об угрозе теракта. На место прибыли правоохранительные органы, здание исследовали кинологи. Сообщение оказалось ложным, силовики ищут его автора.
- На парламентских выборах в ФРГ победила Социал-демократическая партия Германии, набрав 25,7% голосов. На втором месте оказался блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, за который проголосовали 24,1% избирателей.
- Владимир Путин назвал главных врагов России, в числе которых бедность, проблемы в здравоохранении, образовании и инфраструктуре. Главной целью президент страны обозначил повышение уровня и качества жизни граждан.
- На предприятии холдинга «Мираторг» в Белгородской области произошла вспышка африканской чумы свиней. На территории площадки установили карантин, проводятся мероприятия по ликвидации очага. Угрожаемую зону определили в радиусе 5 км, зону наблюдения — в 10 км.
Диана ЖиленковаОбщество Татарстан
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