Песков: в Кремле считают, что должность президента в России должна быть одна

В России должна быть только одна должность президента. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин с пониманием относится к такой специфике, но в перспективе все должно прийти к единообразию, передает ТАСС.

— Конечно, позиция скорее в пользу того, чтобы здесь было все упорядочено. Должность президента в стране должна быть одна. Но вместе с тем существует специфика некоторых регионов, — сказал Песков, пояснив, что речь идет, в частности, о Татарстане.

Сегодня в Госдуму внесли законопроект, разрешающий губернаторам избираться более двух сроков подряд. Также документом предлагается установить, что высшее должностное лицо региона может называться только «главой субъекта Федерации».



В 2018 году председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин комментировал переименование в Татарстане должности президента. Тогда он заявил, что никакой работы по этому направлению не проводится. «Путин говорил, что этот вопрос должен решаться народом, у нас он решен. Да, действие федерального закона может закончиться, в любом случае остается право обращаться в Конституционный суд РФ для разъяснения», — отмечал он.



В декабре прошлого года Мухаметшин заявлял, что, несмотря на изменения в Конституции России, в Татарстане сохранят должность президента республики.



— Вопрос о президентстве нигде, ни в каком законе, не рассматривается. Инициировать его сами мы не будем. Права субъектов остались нетронутыми.



Татьяна Леухина