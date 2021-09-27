В Татарстане по нацпроекту отремонтировали участок дороги М-7 «Волга» — Шадки — Сауш — Шармаши

В Татарстане отремонтировали участок дороги М-7 «Волга» — Шадки — Сауш — Шармаши протяженностью 5,4 км. Работы провели по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Тюлячинском районе.

На площади 38 тыс. кв. метров уложили верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона и укрепили обочины с каждой стороны. Кроме того, на отремонтированном участке установили 252 погонных метра барьерных ограждений, 159 сигнальных столбиков, 34 дорожных знака и нанесли дорожную разметку.

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Дорога М-7 «Волга» — Шадки — Сауш — Шармаши связывает дорогу регионального значения Мамадыш — Тюлячи с федеральной трассой М-7. Также по ней осуществляется перевозка школьников, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Напомним, в Камско-Устьинском районе Татарстана по нацпроекту отремонтировали 1,5 км дороги регионального значения Казань — Ульяновск — Старое Барышево — Камское Устье.

Всего в 2021 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Татарстане отремонтируют 96,7 км дорог регионального значения. Это позволит достичь нормативного состояния 48,2% дорог.

Татьяна Демина