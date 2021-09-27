Рэпер Нурминский извинился за перекрытие «Миллениума» в Казани ради клипа

Фото: кадр видео из соцсети

Рэпер Альберт Нурминский извинился за то, что съемки клипа помешали водителям. Свои извинения он опубликовал в соцсети.

«Вчера по городу навели немного шума, много чего пришлось услышать. Так вот, я хочу лично, от имени своей команды принести извинения участникам движения, которым мы создали помехи. Снимали мы новый клип, все сцены были постановочными. Все элементы: одежда, балаклавы — были реквизитами. Никакого криминального посыла мы не несли, поэтому прошу отнестись с пониманием», — сказал артист.

В выходные в социальных сетях казанцы возмутились съемками на мосту «Миллениум». Пользователи отметили, что в это время там снимал клип рэпер Альберт Нурминский. Сегодня ГИБДД оштрафовала водителей внедорожников, устроивших помехи движению.

Ольга Шагиева